Прохладные отношения в семье не дают детскому мозгу развиваться нормально

Если ребенок или подросток сталкивается с семейными проблемами, то это повлияет на развитие его мозга, что грозит психическими проблемами в перспективе, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Доктор Николас Волш из Университета Восточной Англии использовал технологию сканирования, чтобы проследить за работой мозга подростков 17-19 лет.

Оказалось, подростки, сталкивавшиеся с незначительными или умеренными проблемами в семье с момента рождения до 11 лет, имели уменьшенный мозжечок. Эта зона мозга связана с усвоением навыков, регулированием стресса и сенсорно-моторным контролем. Плюс, по мнению специалиста, маленький мозжечок может привести к развитию психических отклонений.

Получается, помощь нужна не только детям и подросткам, страдающим от явного насилия в семье, но и тем, кто сталкивается даже с незначительными проблемами. Сюда включены споры или напряженные отношения между родителями, физическое и эмоциональное насилие, нехватка любви или общения между членами семьи.