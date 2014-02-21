Физическая активность увеличивает продолжительность жизни

Сотрудники Астонского университета выявили возможную молекулярную связь между ирисином, гормоном, высвобождаемым мышцами после физической нагрузки, и процессом старения, пишут Подробности.

Ирисин способен перепрограммировать жировые клетки, заставив их расходовать энергию, а не запасать. Это ускоряет метаболизм, защищая от ожирения и диабета 2-го типа.

Теперь же доктор Джеймс Браун и его коллеги из Астонского университета доказали связь между концентрацией ирисина и длиной теломеров (концевых участков хромосом, сокращающихся по мере старения).

Используя здоровых людей без признаков ожирения, ученый выяснил: люди с самой высокой концентрацией ирисина имели более длинные теломеры. С этой точки зрения, критически важно сохранять физическую активность на протяжении всей жизни.

Также было не раз доказано, что тренировки способны побороть процесс умственной и физической деградации, связанной со старением.