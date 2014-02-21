Ученые пересмотрели часть мозга, отвечающую за поиск ошибок

Американские пересмотрели часть мозга, отвечающую за поиск ошибок, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Science, пишет Gazeta.ru.

Если раньше считалось, что за поиск ошибок отвечает ростральная часть поясной моторной коры головного мозга, то теперь выяснилось, что это не так.

К такому выводу ученые пришли, проследив за показателями электродов, имплантированных в мозг пяти участникам исследования в лечебных целях. Электроды регистрировали активность нейронов в ответ на ошибку испытуемых в тестовом задании.

Оказалось, что за идентификацию ошибок отвечает область, расположенная в дополнительной моторной области сенсоро-моторной коры.

А часть поясной моторной коры мозга активируется уже после того, как ошибка обнаружена.