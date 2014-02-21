Ученые пересмотрели часть мозга, отвечающую за поиск ошибок
Если раньше считалось, что за поиск ошибок отвечает ростральная часть поясной моторной коры головного мозга, то теперь выяснилось, что это не так
Американские пересмотрели часть мозга, отвечающую за поиск ошибок, сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Science, пишет Gazeta.ru.
Если раньше считалось, что за поиск ошибок отвечает ростральная часть поясной моторной коры головного мозга, то теперь выяснилось, что это не так.
К такому выводу ученые пришли, проследив за показателями электродов, имплантированных в мозг пяти участникам исследования в лечебных целях. Электроды регистрировали активность нейронов в ответ на ошибку испытуемых в тестовом задании.
Оказалось, что за идентификацию ошибок отвечает область, расположенная в дополнительной моторной области сенсоро-моторной коры.
А часть поясной моторной коры мозга активируется уже после того, как ошибка обнаружена.