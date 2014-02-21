Колыбельные, исполняемые матерью, укрепляют здоровье ребенка

Педиатры испробовали соску, которая связана с проигрывателем (на нем проигрывается запись голоса матери, поющей колыбельную). Эта система позволяет недоношенным детям быстрее набирать вес и лучше есть, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Reuters.

Известно: дети, которые не могут сами есть, вынуждены пребывать в отделении интенсивной терапии и питаться через трубку. Обычно таким детям дают соску, чтобы те могли практиковать сосательный рефлекс. При этом есть данные о том, что дети хорошо реагируют на некоторую музыку, а голос матери способен повысить стабильность роста, работы легких, сердца, улучшить сон.

Доктор Натали Мэтр из Детского госпиталя Вандербильт исследовала примерно 100 недоношенных детей, которые появились на 34-36-й неделе. Львиная доля из них питалась через трубку. Всем детям давали соску, возможность испытать прямой контакт с человеком (кожа к коже). Внедрялось грудное вскармливание. Но 50% детей также по 15 минут в день пробовали сосать соску с сенсором, автоматически включающим запись голоса матери, когда ребенок начинал сосать.

В итоге дети в обеих группах за пять дней набрали примерно одинаково. Но дети, испробовавшие особые соски, ели быстрее, когда была такая возможность. Они выпивали 2 миллилитра молока в минуту по сравнению с менее 1 миллилитром в контрольной группе. "Умные соски" позволяли чаще отказываться от трубки (6,5 раза в день против 4 раз в контрольной группе). Когда это происходило, дети съедали почти в два раза больше. Они проводили в среднем 31 день с трубкой (остальные - 38).