Тестостерон замедляет развитие речи у мальчиков

О причинах данного феномена идет речь в статье, которая опубликована в журнале International Journal of Language & Communication.

Во время исследования специалисты наблюдали более чем за десятью тысячами детей достигших 3-5 летнего возраста. Всех участников эксперимента разделили на три группы. В первой группе оказались дети, имеющие постоянные проблемы с речью. Во второй оказались малыши с временными трудностями: те, у которых задержка речевого развития наблюдалась только в трехлетнем возрасте. И в последнюю группу попали дети, у которых подобные нарушения проявились только в пять лет.

Анализируя результаты исследования, ученые пришли к выводу, что мальчики составляли большинство в первой и во второй группах. Исследователи объяснили это тем, что мужской эмбрион биологически в большей степени подвержен развитию нарушения речи. Это взаимосвязано с уровнем мужского гормона именуемого тестостерон. В целях установления этого факта, ученые взяли образцы околоплодной жидкости беременных женщин и сделали анализ на содержание в ней тестостерона. Как утверждают исследователи, этот гормон приводит к развитию расстройства речи и аутизма у детей.

По мнению ученых, не только гормоны могут привести к проблемам с речью. Результаты их исследования показали, что генетика в этом вопросе тоже имеет немаловажное значение. Так если у родителей имеются проблемы с чтением и письмом, то это выступает превалирующим фактором риска для позднего развития речи у их ребенка.

Согласно ранее проведенным исследования учеными из США было сделано еще одно открытие, которое связано с влиянием тестостерона на организм мужчин. Американцы узнали, что этот гормон делает мужчин честнее.

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