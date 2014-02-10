Семейные ссоры увеличивают вероятность ранней смерти

Если человек считает, что партнер его не поддерживает, то у него вполне вероятно разовьется болезнь сердца, предупреждают сотрудники Университета Юты. Как показал опрос, когда партнер иногда поддерживал, но иногда и сильно расстраивал человека, отмечался высокий уровень кальцификации артерий, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. А это повышает риск преждевременной смерти.

Ученые опросили 136 пожилых пар (средний возраст - 63 года, а продолжительность брака - 36 лет). Оценивалась общая степень удовлетворения браком и уровень оказываемой супругом поддержки. Примерно 30% человек расценивали партнера как источник поддержки, а в 70% случаев партнер то поддерживал, то отказывался от этой роли. Сканирование с помощью компьютерной томографии показало состояние коронарных артерий участников исследования.

Самые высокие уровни кальцификации фиксировались, если оба партнера считали свою вторую половину то поддерживающим, то не оправдывающим надежд элементом. Это, видимо, меняло отношение людей друг к другу, повышало уровень стресса, что воздействовало на сердце и сосуды. Если же так думал лишь один партнер, то риск был значительно ниже. Эффект не зависел от пола человека.