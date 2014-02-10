Пациента немецкой клиники вылечили благодаря телесериалу "Доктор Хаус"

Пациенту немецкого Центра недиагностированных заболеваний при Марбургском университете смогли поставить верный диагноз благодаря тому, что врач являлся поклонником телесериала «Доктор Хаус»

Так, один из пациентов немецких врачей после смены протеза тазобедренного сустава стал страдать от сердечной недостаточности, потери зрения и слуха, а также от лихорадки неизвестного происхождения, сообщает Focus.ua со ссылкой на The Lancet.

Несмотря на все усилия врачей, выяснить причину недомогания мужчины не удавалось до тех пор, пока один из них не вспомнил серию, в которой доктор Хаус лечил пациента с похожими симптомами.

Тогда причиной заболевания оказалось отравление кобальтом, содержащимся в протезе. Проведя дополнительную диагностику, врачи выяснили, что у их пациента наблюдается схожая проблема.

Они немедленно заменили мужчине протез на керамический, и спустя несколько недель он уже чувствовал себя здоровым.