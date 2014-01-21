Микрофлора кишечника напрямую влияет на продолжительность жизни
Микрофлора кишечника напрямую влияет на продолжительность жизни
Изменение кишечной флоры может подарить долголетие. Это было доказано на примере плодовых мушек, пишет Authint Mail. Собственно, ученые предлагают изменять симбиотические отношения бактерий и клеток, выстилающих кишечник.
По мере старения в кишечнике отмечаются признаки окислительного стресса, воспаления, неправильной работы иммунной системы и чрезмерного размножения стволовых клеток. Все это влияет на микрофлору. У мушек, например, количество бактерий по мере старения значительно выросло. А это грозит воспалительными заболеваниями.
Такой дисбаланс происходит из постоянной активации гена стрессового ответа - FOXO. Он подавляет активность молекул PGRP-SC, и в результате развивается иммунный дисбаланс, наблюдается увеличение числа бактерий и воспалительный ответ, включающий в себя выработку свободных радикалов.
Радикалы, в свою очередь, приводят к чрезмерно активному производству стволовых клеток, что грозит эпителиальной дисплазией - предраковым состоянием. Если же увеличить экспрессию PGRP-SC в клетках эпителия кишечника, то микробный баланс восстановится, а процесс размножения стволовых клеток удастся частично затормозить. Усиление экспрессии PGRP-SC позволяло увеличить продолжительность жизни мушек.