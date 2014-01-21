Микрофлора кишечника напрямую влияет на продолжительность жизни

Изменение кишечной флоры может подарить долголетие. Это было доказано на примере плодовых мушек, пишет Authint Mail. Собственно, ученые предлагают изменять симбиотические отношения бактерий и клеток, выстилающих кишечник.

По мере старения в кишечнике отмечаются признаки окислительного стресса, воспаления, неправильной работы иммунной системы и чрезмерного размножения стволовых клеток. Все это влияет на микрофлору. У мушек, например, количество бактерий по мере старения значительно выросло. А это грозит воспалительными заболеваниями.

Такой дисбаланс происходит из постоянной активации гена стрессового ответа - FOXO. Он подавляет активность молекул PGRP-SC, и в результате развивается иммунный дисбаланс, наблюдается увеличение числа бактерий и воспалительный ответ, включающий в себя выработку свободных радикалов.

Радикалы, в свою очередь, приводят к чрезмерно активному производству стволовых клеток, что грозит эпителиальной дисплазией - предраковым состоянием. Если же увеличить экспрессию PGRP-SC в клетках эпителия кишечника, то микробный баланс восстановится, а процесс размножения стволовых клеток удастся частично затормозить. Усиление экспрессии PGRP-SC позволяло увеличить продолжительность жизни мушек.

Меддэйли