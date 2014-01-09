Украинские туристы, сорвавшиеся на Эльбрусе, найдены живыми

11:21, 09 января 2014
Зарубежные новости
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Один - в тяжелом состоянии

Спасатели обнаружили живыми двух туристов из Украины, сорвавшихся при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино- Балкарии РФ.
 
Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.
 
По данным спасателей, один из туристов в тяжелом состоянии, второй не пострадал.
 
«Спасатели прибыли на место происшествия и произвели спуск к месту падения. По информации, оба члена группы живы, один человек в тяжелом состоянии, второй не пострадал», - говорится в сообщении.
 
В данный момент проводятся работы по подъему упавших альпинистов, сообщили в управления МЧС России.
 
Как сообщал УНИАН, утром 9 января стало известно, что двое украинских туристов сорвались при восхождении на гору Эльбрус.
 
Им на помощь отправился спасательный отряд в составе 7 человек и двух единиц техники.
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