Китай отменяет политику "одна семья - один ребенок"
10:25, 30 декабря 2013Зарубежные новости
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Население стремительно стареет
Китайские законодатели решили смягчить политику "одна семья - один ребенок", проводившуюся в стране с конца 1970-х годов с целью ограничения рождаемости.
Как передает русская служба Би-Би-Си, теперь семьям можно будет иметь двух детей, в случае если отец и мать сами были единственными детьми у своих родителей.
Соответствующую резолюцию, по сообщению государственного агентства Синьхуа, принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей - высший орган законодательной власти в КНР.
Пока это еще только намерения, поскольку решения постоянного комитета ВСНП должны быть формально одобрены собранием народных представителей.
Однако ранее подобная демографическая политика уже действовала в некоторых регионах Китая в тестовом режиме.
Как сообщают политические наблюдатели, власти КНР вынужденно пошли на это, стремясь решить две проблемы.
Во-первых, правило "одна семья - один ребенок" крайне непопулярно в стране, и с каждым годом вызывает всё больше неудовольствия со стороны китайцев.
Во-вторых, правительство озабочено стремительными темпами старения населения. По некоторым подсчетам, к 2050 году более четверти жителей Китая будет старше 65 лет, а это - прямая угроза рынку труда и источник серьезных экономических проблем в будущем.
В настоящий момент население страны составляет 1,349 миллиарда.
Помимо послаблений в демографической политике, постоянный комитет ВСНП принял еще одно важное решение: упразднить многочисленные лагеря трудового перевоспитания.
Система "исправления через труд" была учреждена китайским правительством в 1957 году.
Для помещения граждан в лагеря трудового перевоспитания не требовалось вынесения судебных решений - решение принималось коллегией из представителей правоохранительных органов.
Срок содержания в трудовых лагерях мог достигать четырех лет.
По сообщению ряда СМИ, в Китае сейчас насчитывается 351 такой лагерь. В них содержатся - по разным данным - от 50-ти до 260 тыс. человек.
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