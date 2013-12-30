Китай отменяет политику "одна семья - один ребенок"

Китайские законодатели решили смягчить политику "одна семья - один ребенок", проводившуюся в стране с конца 1970-х годов с целью ограничения рождаемости.

Как передает русская служба Би-Би-Си , теперь семьям можно будет иметь двух детей, в случае если отец и мать сами были единственными детьми у своих родителей.

Соответствующую резолюцию, по сообщению государственного агентства Синьхуа, принял постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей - высший орган законодательной власти в КНР.

Пока это еще только намерения, поскольку решения постоянного комитета ВСНП должны быть формально одобрены собранием народных представителей.

Однако ранее подобная демографическая политика уже действовала в некоторых регионах Китая в тестовом режиме.

Как сообщают политические наблюдатели, власти КНР вынужденно пошли на это, стремясь решить две проблемы.

Во-первых, правило "одна семья - один ребенок" крайне непопулярно в стране, и с каждым годом вызывает всё больше неудовольствия со стороны китайцев.

Во-вторых, правительство озабочено стремительными темпами старения населения. По некоторым подсчетам, к 2050 году более четверти жителей Китая будет старше 65 лет, а это - прямая угроза рынку труда и источник серьезных экономических проблем в будущем.

В настоящий момент население страны составляет 1,349 миллиарда.

Помимо послаблений в демографической политике, постоянный комитет ВСНП принял еще одно важное решение: упразднить многочисленные лагеря трудового перевоспитания.

Система "исправления через труд" была учреждена китайским правительством в 1957 году.

Для помещения граждан в лагеря трудового перевоспитания не требовалось вынесения судебных решений - решение принималось коллегией из представителей правоохранительных органов.

Срок содержания в трудовых лагерях мог достигать четырех лет.

По сообщению ряда СМИ, в Китае сейчас насчитывается 351 такой лагерь. В них содержатся - по разным данным - от 50-ти до 260 тыс. человек.