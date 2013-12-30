В Волгограде (РФ) - второй за сутки теракт, погибли не менее 10 людей

В российском городе Волгоград произошел второй за сутки теракт, погибло не менее 10 человек.

Об этом сообщили УНИАН в Следственном комитете России.

«Сегодня около 8 часов 10 минут в троллейбусе маршрута 15А в Дзержинском районе города Волгограда произошел взрыв. По предварительным данным, не менее 10 человек погибло, 15 пострадали. Троллейбус разрушен полностью», - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, следственная группа СК России приступила к первоначальным следственным действиям.

Как сообщал УНИАН, вчера, 29 декабря, в здании железнодорожного вокзала в Волгограде, в результате теракта погибло 16 человек, в том числе сотрудник полиции, более 30 пострадавших госпитализировано, в том числе один ребенок 2004 года рождения.