Аспирин больше вредит организму, чем помогает

Здоровые люди, ежедневно принимающие аспирин в качестве превентивного средства против болезней сердца, разрушают свое тело, говорит доктор Питер Сандеркок из Университета Эдинбурга. Действительно, многие думают, что аспирин защитит их от болезней сердца, а еще от рака, пишет News.am.

Однако, если человек здоров и у него нет симптомов сердечно-сосудистых недугов, то нет никакого смысла пить аспирин. "Минусы" в виде повышенного риска кровотечений перевесят "плюсы". А вот лица, пережившие инсульты или сердечные приступы, имеющие отвердевшие сосуды, которые грозят образованием тромбов, могут принимать лекарство.

Оно расщепляет тромбы и предотвращает их образование у сердечников. Регулярный прием аспирина, как показал эксперимент, позволял избежать от 33 до 46 смертей вследствие любой причины в группе 10000 человек за десятилетний период наблюдений. Однако было зафиксировано 46-49 случаев общих кровотечений и 68-117 кровотечений в желудочно-кишечном тракте.