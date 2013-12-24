Аспирин больше вредит организму, чем помогает
11:21, 24 декабря 2013Зарубежные новости
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Повышен риск внутреннего кровотечения
Здоровые люди, ежедневно принимающие аспирин в качестве превентивного средства против болезней сердца, разрушают свое тело, говорит доктор Питер Сандеркок из Университета Эдинбурга. Действительно, многие думают, что аспирин защитит их от болезней сердца, а еще от рака, пишет News.am.
Однако, если человек здоров и у него нет симптомов сердечно-сосудистых недугов, то нет никакого смысла пить аспирин. "Минусы" в виде повышенного риска кровотечений перевесят "плюсы". А вот лица, пережившие инсульты или сердечные приступы, имеющие отвердевшие сосуды, которые грозят образованием тромбов, могут принимать лекарство.
Оно расщепляет тромбы и предотвращает их образование у сердечников. Регулярный прием аспирина, как показал эксперимент, позволял избежать от 33 до 46 смертей вследствие любой причины в группе 10000 человек за десятилетний период наблюдений. Однако было зафиксировано 46-49 случаев общих кровотечений и 68-117 кровотечений в желудочно-кишечном тракте.
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