Медитация вызывает благотворные изменения в генах

Ученые не раз говорили о пользе медитаций. Теперь же генетики Висконсинского университета и Института биомедицинских исследований Барселоны доказали: медитации реально влияют на организм и, в частности, на геном, пишет "РБК".

Специалисты сравнивали состояние группы добровольцев, которые один день практиковали так называемую медитацию осознанности, с контрольной группой, просто отдыхавшей в тот день. Оказалось, через 8 часов у основной группы в организме фиксировались генетические и молекулярные изменения. Например, снижалась экспрессия провоспалительных генов RIPK2 и COX2, обычно связанных со стрессовым ответом.

Подавлялись и гистондеацетилазы, контролирующие активность других генов. Данные изменения говорили о том, что показатели стрессового гормона кортизола быстро приходили в норму после того, как добровольцы подвергались стрессу. Это первая научная работа, доказавшая связь медитации и работы генов. Получается, медитация способна вызывать эпигенетические изменения.

Meddaily