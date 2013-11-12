Иностранные языки предотвращают старческое слабоумие

Психологи не раз писали о пользе изучения иностранных языков для человеческого мозга. Ранее сообщалось, что мысли на не родном языке помогают принимать более обдуманные решения, а значит, способствуют нашему благополучию в повседневной жизни. Теперь же исследователи заговорили и о долгосрочной пользе: оказывается, те люди, которые свободно говорят на двух и более языках, гораздо позже проявляют признаки старческого слабоумия, чем те, кто знают только один язык.

Предыдущие исследования с участием жителей Канады, страдающих от болезни Альцгеймера, показали, что билингвы (то есть двуязычные пациенты) проявляют признаки слабоумия в среднем на 4-5 лет позже тех, кто всю жизнь говорил только на родном языке.

Томас Бак (Thomas Bak) из университета Эдинбурга решил выяснить, действительно ли изучение языков помогает в задержке старческого слабоумия. Для этого он решил исключить другие общие факторы влияния, такие как уровень образования и иммиграционный статус, — ведь участие в эксперименте принимали иммигранты. Также Бак заинтересовался, может ли изучение языков положительно сказаться на лечении и других форм слабоумия, кроме болезни Альцгеймера, пишут Вести

Билингвальные люди дольше не расстаются с памятью (фото Keith Ellison/Flickr).

Для проведения своих изысканий Бак объединился с неврологом Суварной Аллади (Suvarna Alladi), которая изучает нарушения памяти в Институте медицинских наук Низама в Индии. "В Индии свободное владение двумя языками — абсолютно обычное явление", — объясняет Бак.

В рамках своего исследования Бак и Аллади сравнили возраст, в котором проявились симптомы слабоумия, у 650 человек, посещавших лабораторию в институте Низама на протяжении шести лет. Примерно половина испытуемых свободно говорила более чем на двух языках. Почти у всех представителей "билингвальной" группы признаки слабоумия начали проявляться в среднем на 4,5 года позже, чем у говорящих на одном языке.

"Длительность задержки в наступлении слабоумия у билингвальных людей в исследовании Бака и нашей работы почти совпали. Это значит, что одни результаты подтверждают другие", — говорит ведущий автор предыдущего исследования на эту тему Эллен Белосток (Ellen Bialystok) из Йоркского университета в Торонто.

Бак также подтвердил свою гипотезу о распространении пользы изучения языков на разные виды слабоумия. Оказалось, что свободное владение несколькими языками помогает в борьбе с тремя видами слабоумия: болезнью Альцгеймера, лобно-височной деменцией и сосудистой деменцией.

Как пишут авторы в своей статье, опубликованной в журнале Neurology, прочие факторы влияния также удалось исключить. Результаты были верны и для неграмотных людей, говорящих на нескольких языках, поэтому уровень образования в данном вопросе оказался неважен.

Подтвердив теорию, учёные задумались, как именно помогает знание языков бороться с деменцией. Основная версия заключается в том, что при владении двумя языками, человек постоянно переключается между ними, и это переключение является прекрасной тренировкой для мозга.

Эта версия также объясняет причину, по которой владение более чем двумя языками не даёт дополнительных преимуществ. Переключения между двумя языками для мозга вполне достаточно, чтобы оставаться "в форме".