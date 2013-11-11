Где в мире самый высокий уровень депрессии

По данным нового исследовании австралийского Университета Квинсленда, на Ближнем Востоке и в Северной Африке фиксируется самый высокий уровень депрессии в мире.

Газета The Washington Post опубликовала карту депрессии, которая показывает, какая часть населения каждой страны получала диагноз "клиническая депрессия".

Исследование, выводы которого опубликованы на этой неделе в журнале PLOS Medicine, использовало данные по распространенности и продолжительности депрессии, чтобы определить степень тяжести этого недуга по всему миру. "На взгляд ученых, депрессия является второй в мире причиной нетрудоспособности, и чуть более 4% населения мира имеют такой диагноз", - отмечает Кейтлин Дьюи.

Конечно, исследователи не могли самостоятельно проверить каждого на уровень депрессии, вместо этого они пользовались уже имеющейся информацией. Это означает, что мы имеем дело не с уровнем клинической депрессии, а с данными о количестве людей, которым был поставлен указанный диагноз, поясняет журналистка. Люди, которые живут в странах с большей доступностью к медицинским услугам, чаще получают соответствующий диагноз. Это может, например, объяснить необычайно низкий уровень депрессии в Ираке, где система здравоохранения слаба. Табу в отношении диагноза психических заболеваний также может привести к снижению числа диагностированных случаев, например, в Восточной Азии.

В документе говорится, что в некоторых странах с низким доходом вообще нет надежных данных по депрессии, и исследователям пришлось делать собственные подсчеты на основе статистических регрессионных моделей.

Тем не менее, во многом исследование отражает реальную ситуацию в мире, говорится в публикации. Свыше 5% населения страдают депрессией на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Африке к югу от Сахары, в Восточной Европе и в Карибском регионе. В то же время уровень депрессии самый низкий в Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии, а также в Юго-Восточной Азии.

korrespondent.net