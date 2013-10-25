Как остановить процессы, разрушающие мозг

Бакский институт в ходе исследования возможных методов лечения болезни Альцгеймера обратил внимание на взаимодействия белков ApoE4 и SirT1. Особенно это актуально для случаев генетической предрасположенности к недугу, пишет Medical News Today.

Считается, белок ApoE4, переносящий холестерин, является одним из ключевых генетических факторов риска. Примерно у 66% больных он присутствует. Но до сих пор не очень понятно, как ApoE4 повышает риск нейродегенеративного заболевания. Что касается белка SirT1, то это элемент, обладающий антивозрастным эффектом.

Данные белки связаны следующим образом: показатели SirT1 резко снижаются в присутствии Apo4E. В свою очередь, образование вредных отложений бета-амилоида можно предотвратить, повысив уровень SirT1. А снижение концентрации SirT1 изменяет то, как амилоидный белок-предшественник обрабатывается в теле. Когда уровень Apo4E высок, больше образуется бета-амилоида. Именно отложения бета-амилоида считаются основным маркером болезни Альцгеймера.