Регулятор США позволил позиционировать паучи ZYN как менее вредную альтернативу сигаретам.

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (The Food and Drug Administration, FDA) разрешило компании Swedish Match USA, принадлежащей Philip Morris International, позиционировать никотиновые паучи ZYN как менее вредные, чем сигареты.

Об этом говорится в заявлении американского регулятора.

После проведения всесторонней научной оценки FDA разрешило компании позиционировать 20 видов никотиновых пакетиков ZYN с утверждением, что "использование ZYN вместо сигарет снижает риск развития рака полости рта, сердечных заболеваний, рака легких, инсульта, эмфиземы и хронического бронхита".

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"Оценка FDA изделий с модифицированным риском призвана предоставить совершеннолетним потребителям четкую, научно обоснованную информацию об относительной вреде табачных изделий, чтобы они могли делать осознанный выбор", – заявил исполняющий обязанности директора Центра по табачным изделиям FDA Брет Коплоу.

По его словам, принятое решение позволяет продвигать эти изделия с заявлением о модифицированном риске, которое информирует совершеннолетних курильщиков о меньших рисках, связанных с использованием этих изделий.

Разрешение распространяется на 10 вкусов ZYN, в частности с корицей, цитрусовый, кофейный, ментол, с мятой и ментолом, сладкая мята, перцевая мята, зимняя прохлада и др.

В ходе рассмотрения заявок FDA проанализировало относительные риски для здоровья пользователей; то, как потребители понимают и воспринимают заявление о модифицированном риске; данные о риске использования продукции молодежью; потенциальное влияние на общественное здоровье.

По результатам оценки FDA пришло к выводу, что компания Swedish Match, принадлежащая Philip Morris International, научно обосновала достоверность указанного заявления именно для никотиновых пакетиков ZYN, потребители правильно его понимают, а использование такой информации в ходе маркетинга принесет пользу общественному здоровью в целом.

При принятии решения FDA также учло рекомендации Научного консультативного комитета по табачным изделиям от 22 января 2026 года, результаты общественного обсуждения, материалы, представленные компанией, а также другие научные данные.

В то же время компания Swedish Match обязана проводить пострегистрационный мониторинг, включая исследования поведения потребителей и их восприятия информации о рисках.

Выданные разрешения будут действовать в течение пяти лет. До истечения этого срока компания может подать заявку на их продление.

Регулятор подчеркнул, что безопасных табачных изделий не существует, а людям, не употребляющим табачные изделия, не следует начинать их использовать.

Для совершеннолетних курильщиков лучшим решением для здоровья остается полный отказ от всех табачных изделий. В то же время полный переход с сигарет на одобренные FDA никотиновые пакетики может снизить воздействие многих вредных химических веществ, содержащихся в сигаретах.

На сегодняшний день FDA разрешило продажу 26 видов никотиновых пакетиков, которые прошли строгую научную оценку и соответствуют законодательным требованиям США в области охраны общественного здоровья.

Никотиновые паучи (или никотиновые подушечки) – это небольшие пакетики, которые помещают под верхней губой. При контакте со слизистой оболочкой рта из пакетика постепенно высвобождается никотин, который всасывается в организм в течение 20–30 минут. Никотиновые пакетики не содержат табачных листьев. В их составе обычно содержатся: никотин, наполнитель (целлюлоза), вода, ароматизаторы, глицерин.

Никотиновые паучи являются самым динамично растущим никотиновым продуктом в США, насчитывающим миллионы пользователей.

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