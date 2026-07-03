Ученые сравнили два популярных летних фрукта и объяснили их пользу.

Для многих украинцев неотъемлемым символом лета считаются дыни и арбузы в Украине. Оба фрукта имеют свои армии поклонников, да и их полезные свойства не вызывают сомнений. Однако сторонники здорового питания все же интересуются: что полезнее - арбуз или дыня? Ученые тоже изучали этот вопрос, и мы готовы озвучить ответ на него.

Что полезнее для здоровья, дыня или арбуз

Питательные свойства популярных летних продуктов изучило издание Very Well Health. По словам экспертов, оба летних лакомства невероятно полезны для здоровья и богаты микроэлементами.

Сначала взглянем на содержание воды в этих фруктах. По расчетам ученых, арбуз состоит из жидкости примерно на 91,4%, дыня - на 90%. Поэтому если разбираться что лучше - арбуз или дыня - утоляет жажду, то первый все же выигрывает с небольшим отрывом. Но можно не сомневаться, что оба фрукта помогают предотвратить обезвоживание и поддерживать водный баланс.

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Дыня превосходит арбуз в содержании электролитов, хотя в последнем они также присутствуют. Как говорят научные исследования, употребление электролитных жидкостей может быть важно для сбалансированного питания.

Однако во всей красе дыня раскрывается, когда речь заходит о содержании клетчатки. С помощью научного эксперимента ученые выяснили, что в желтом фрукте содержится вдвое больше клетчатки, чем арбуз. Эти ферменты мягко замедляют пищеварение, предотвращают запоры и помогают держать в норме показатель сахара в крови. Из этих данных можно понять, почему дыня полезнее арбуза для пищеварения, хотя разница не очень большая.

Ещё один аргумент, чем дыня полезнее арбуза - это более легкое влияние на желудок. Её мякоть лучше усваивается, что особенно важно для людей с проблемным пищеварением. Однако в красном фрукте много полифенолов, что помогают увеличить количество полезных бактерий в кишечнике.

Есть и то, чем хорош арбуз - польза этого продукта для сердца объясняется высоким содержанием ликопина. Этот антиоксидант придает мякоти красный цвет (его также много в помидорах). Одно исследование показало, что это вещество может снижать кровяное давление и количество вредного холестерина в наших сосудах. А это значит, что и риск возникновения в будущем заболеваний сердца тоже снижается.

В свою очередь желтый цвет дыни возникает из-за каротиноидов, что важны для хорошего зрения и предотвращения офтальмологических болезней.

На основе этих научных данных можно сделать вывод: нельзя однозначно сказать, что полезнее для организма - арбуз или дыня. Каждый продукт в чем-то хорош, оба можно и нужно употреблять. Дыня мягче стимулирует пищеварение и содержит больше клетчатки. Зато арбуз считается более благоприятным для сердца.

Чем вреден арбуз и дыня

Каждый продукт питания имеет как плюсы, так и минусы. Поскольку польза дыни и арбуза уже обговорена, стоит упомянуть и об их возможном вреде.

Из-за большого содержания воды они считаются мочегонными фруктами. Поэтому их не стоит употреблять перед сном или перед поездкой. Также данные фрукты могут нагружать почки, из-за чего не рекомендуются при проблемах данными органами.

Но самая большая опасность названых продуктов - высокое содержание нитратов. Это соли азотной кислоты, которые в значительных количествах могут привести к отравлению. Существуют методы, как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях. Однако стоит помнить, что больше всего вредных веществ накапливается в ранних фруктах на продажу - их перекармливают азотом для ускоренного созревания. Вот почему опасно есть арбузы, которые продаются не в сезон.

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