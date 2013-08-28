Ситуация в курортных городах Египта остается спокойной

Рекомендации Министерства иностранных дел гражданам Украины относительно посещения Египта остаются неизменными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис сказал сегодня на брифинге.

Он отметил, что ситуация в курортных городах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада остается спокойной. Обращений от украинских граждан и туристов о том, что они попали в сложную ситуацию, в дипломатическое представительство Украины в Египте по состоянию на 27 августа не поступало.

“Однако МИД и в дальнейшем оставляет неизменными рекомендации гражданам Украины относительно посещения и правил поведения во время пребывания в Египте”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 14 августа ситуация в Египте очень обострилась после попытки властей снести два палаточных лагеря сторонников свергнутого Президента Мухаммеда Мурси в Каире.

Операция переросла в ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, последние открыли стрельбу. По последним официальным данным, около 150 человек погибли и еще около 1 тысячи - ранены.

В связи с этими событиями Министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в эту страну без крайней необходимости, а отдыхающим в курортных городах - проводить отдых на территории гостиничных комплексов и не выезжать за их пределы.