Плохой сон в полнолуние - факт научно подтвержденный

Жалобы на плохой сон при полной Луне впервые нашли свое научное подтверждение.

Как предполагают биологи из Базельского университета (Швейцария), когда Луна достигает фазы полнолуния, продолжительность фазы глубокого сна у жителей Земли снижается на 30 процентов. Работа опубликована в журнале Current Biology.

В ходе исследования, посвященного изучению влияния лунных циклов на человеческое поведение и физиологию, авторы набрали 33 волонтеров разного возраста, которые согласились спать в лабораторных условиях. Во время сна с помощью метода электроэнцефалографии (ЭЭГ) осуществлялся мониторинг их мозговой активности, фиксировались движения глазных яблок, характеризующие фазы сна, а также изменение уровней гормонов мелатонина и кортизола.

В итоге была выявлена прямая связь между качеством сна и фазами Луны. За несколько дней до и несколько дней после полнолуния продолжительность фазы глубокого сна снижается на 30 процентов. Кроме того, для того, чтобы заснуть, людям в этот период требуется в среднем на пять минут больше, чем обычно, а общая продолжительность сна уменьшается на 20 минут. При этом уровень гормона мелатонина в крови, отвечающего за регуляцию циклов сна и бодрствования, в полнолуние снижается.

Все участники исследования жаловались в полнолуние на плохой сон, несмотря на то, что находились в помещении без окон, вне прямого визуального контакта со спутником Земли и не знали, в какой фазе он находится.

Авторы работы планируют продолжить изучение изменений в активности головного мозга и физиологии, происходящих в течение 29,5-дневного лунного цикла, с тем, чтобы попробовать найти анатомическое расположение "лунных" биологических часов и выяснить молекулярные и невральные основы их действия, а также определить, каким образом фазы Луны влияют на умственное и психическое состояние человека.