Россия запретила украинский шоколад: претензии к качеству

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской торговой марки Roshen,

Об этом как сообщает газета "Коммерсант", заявил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По его словам, в ходе экспертизы продукции на четырех фабриках компании (киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской) были выявлены нарушения требований к качеству и безопасности.

«Есть основания говорить о системных нарушениях действующего в нашей стране законодательства о защите прав потребителей», — сообщил главный санитарный врач РФ.

Кондитерская корпорация Roshen принадлежит украинскому бизнесмену Петру Порошенко.