Россия запретила украинский шоколад: претензии к качеству
09:38, 29 июля 2013Зарубежные новости
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Заявление главного санврача РФ
Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз в Россию кондитерских изделий украинской торговой марки Roshen,
Об этом как сообщает газета "Коммерсант", заявил главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.
По его словам, в ходе экспертизы продукции на четырех фабриках компании (киевской, винницкой, мариупольской и кременчугской) были выявлены нарушения требований к качеству и безопасности.
«Есть основания говорить о системных нарушениях действующего в нашей стране законодательства о защите прав потребителей», — сообщил главный санитарный врач РФ.
Кондитерская корпорация Roshen принадлежит украинскому бизнесмену Петру Порошенко.
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