На греческих остовах Родос, Крит и Серифос бушуют сильные пожары

Греческие пожарные борются с сильными лесными пожарами на островах Родос, Крит и Серифос в Эгейском море.

Пожары возникли в субботу вечером из-за чрезвычайно жаркой погоды, установившейся в Греции. Ситуацию осложняют сильные ветра, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай".

Один из огненных фронтов возник в нескольких километрах от развалин важной археологической достопримечательности Крита - Минойского дворца Фестос, построенного на равнине Мессара в доисторические времена. Однако, по словам пожарных, стихия археологическому памятнику не грозит. Тушить огонь помогают трех вертолетов, сбрасывающих воду с воздуха.

Пожар на Крите не угрожает людям, но в превентивных целях были эвакуированы села Антискари и Паигадакиа. Очаги возгорания имеются и в других районах острова, куда также направлены силы пожарных. Частично под контроль взят лесной пожар в местечке Ласити.

На острове Серифос в районе Агиа Марина пожар уничтожил в поселке Мегало Ливади четыре дома, включая бывшее здание местного суда. Эвакуированы две деревни. Огонь в этом районе тушат пожарные при поддержке вертолета и двух пожарных самолетов.

На острове Родос большой пожар возник в лесах на юге острова. Мэр Родоса Статис Кусурнас заявил телеканалу "Скай", что ситуацию пока не удается взять под контроль. Огненный фронт растянулся на несколько километров и под влиянием ветров распространяется в разных направлениях. Пожар пока не угрожает населенным пунктам.