Лавровый лист укрепляет иммунитет

Лавровый лист давно известен как приправа, без которой не может обойтись ни одна хозяйка. Однако не всем известно, что листья лавра имеет ряд полезных свойств, которые так ценятся не только в народной, но и в традиционной медицине, пишут российские СМИ.

Отвар лаврового листа: применение

Листья лавра обладают уникальным химическим составом: эфирные масла, различные микроэлементы, дубильные вещества и фитонциды с антибактериальными свойствами. Именно поэтому в медицине лавровый лист применяют как противовоспалительное, противомикробное и ранозаживляющее средство. Благодаря органическим кислотам, содержащимся в листьях лавра, растение используют как естественное успокоительное и стимулятор иммунитета.

На основе лаврового листа изготавливают мази, кремы и мыло, однако чаще все же используют отвар лаврового листа. Так как лавровый лист способствует растворению и выведению из организма избытка солей, отвар из него широко применяется в целях очищения организма.

Как приготовить отвар лаврового листа

Для приготовления целебного отвара лаврового необходимо всего около 30 листочков. Лучше всего залить в термосе листья кипящей дистиллированной или фильтрованной водой, затем отвар лаврового листа необходимо настаивать в течение ночи. По программе очистки организма отвар из листьев лавра пьют 3 дня небольшими глотками. На время приема отвара следует исключить из рациона мясные продукты, а вместо этого потреблять больше овощей. От спиртного также рекомендуется воздержаться. Весь курс можно повторить через неделю, однако затем делают перерыв на полгода. Противопоказан лавровый лист беременным и кормящим женщинам.

При пищевых отравлениях, повышенном сахаре крови или острых респираторных заболеваниях в качестве иммуностимулятора применяют отвар лаврового листа с меньшей концентрацией. Для его приготовления в двух стаканах воды необходимо прокипятить на медленном огне одну или две столовые ложки измельченных листьев в течение 15 минут. Затем полученный отвар нужно процедить и пить за 15 минут перед едой.

Отвар лаврового листа для иммунитета

Отваром из лавровых листьев укрепляют иммунитет, поэтому многие проводят курс лечения примерно два – три раза в год. Однако для тех, кто склонен к запорам рекомендуется в этот период включить в свой рацион как можно больше продуктов, обогащенных клетчаткой.

Лавр помогает укреплять организм не только внутри, но и снаружи. Отвар лаврового листа получил широкое распространение при лечении себореи. В таких случаях смоченный в воде лавровый лист прикладывают к пораженному участку кожи примерно на 50 минут. Такой компресс также применяют при любых других воспалениях на коже, ревматизме, заболеваниях тройничного нерва.

При кашле лавр используют как горчичник. Те, кто страдает от бессонницы, вегетососудистой дистонии, неврозов могут принимать ароматические ванны. Незаменимый и очень популярный отвар лаврового листа в бане, где воздух наполняется специфическим ароматом и целебными фитонцидами.

Лавровый лист доступен каждому, однако перед его применением необходима консультация специалиста, который поможет правильно скорректировать и дополнить курс лечения.