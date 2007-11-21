Пресс-конференция на тему: “Уголовное преследование наркозависимых в Украине. Кто выигрывает: государство или наркобизнес?”. Участники: Сергей Ботвин (Всеукраинская Ассоциация уменьшения вреда); Павел Скала (Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине); Тарас Ратушный (Объединение общественных инициатив «Объективная реальность»); Владимир Моисеев (ОО «Клуб «Эней»); Павел Куцев (БФ «Дроп ин Центр»). Будет обнародовано открытое обращение к Правительству и Президенту Украины с требованиями разработать и утвердить изменения к Приказу МОЗ Украины «О таблицах размеров наркотиков» с целью декриминализации больных наркоманией и приведением критериев привлечения к уголовной ответственности за их хранение в соответствии с европейской практикой (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8 098 8366000, drugpolicy.ua@gmail.com.