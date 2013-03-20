В Польше спасены все шахтеры, заблокированные под землей

В Польше спасены все 19 шахтеров, оказавшихся во вторник заблокированными под землей после землетрясения магнитудой 4,7.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя компании-оператора медного рудника "Рудна" в 400 км к юго- западу от Варшавы.

"Обвал произошел на выходе из шахты", уточнил представитель управляющей компании. "Нужно было просто ждать спасателей, - добавил он. - Все шахтеры живы".

Спасательная операция продолжалась около семи часов. Связь с находившимися под землей людьми установить не удавалось. Большинство пострадавших сейчас находится под наблюдением врачей.

В момент землетрясения на руднике работали около 40 человек. После ЧП 20 работников самостоятельно покинули оказавшуюся под угрозой шахту. Во время эвакуации четверо получили ранения.