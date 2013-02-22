Йога улучшает кровообращение возле позвоночника

- Йога - древняя система, по которой люди улучшают свое физическое и духовное состояние, достигают гармонии с собой. Очень помогает при болезнях позвоночника. Физические упражнения по системе йоги снимают боль и деформации мышц. Если все делать правильно, можно полностью восстановить подвижность суставов, улучшить кровообращение возле позвоночника и функции внутренних органов, - рассказывает тренер из столичного центра йоги Георгий Кузора, 29 лет.

Самое важное - все упражнения делать медленно, потому что быстрые движения могут обострить болезнь. Сначала упражнения могут вызвать небольшую боль, потому что провоцируют движение больных мышц. Если заниматься йогой 2-3 раза в неделю, неприятные ощущения исчезают, - продолжает специалист.

Чтобы снять боли в спине из-за радикулита и остеохондроза, снижают нагрузку на мышцы в нижней части спины. Для этого лягте на одеяло, согните ноги в коленях, положите их на невысокую табуретку или стул. Разведите колени и скрестите стопы. Сделайте так 5-6 раз. Отдохните и начните дышать животом: плавно вдохните, надуйте живот и втяните его на выдохе.

Если мучает постоянная, но не острая боль в пояснице, поможет скручивание позвоночника. Лежа на спине, ноги нужно максимально согнуть в коленях. Плавно и медленно вдыхайте, поворачивайте голову и колени в противоположные направления. Так выкручивается поперек. Когда возвращаетесь, прижимайте лопатки к полу. Руки должны быть свободно раскинуты.

Такое упражнение ослабит спазм мышц, которые создали деформацию. Ее надо повторять 3-10 раз. Делать нужно, как только возникает дискомфорт и боль в спине. Когда повторите упражнение несколько раз, то услышите, как что-то щелкнуло. Это значит, диск позвоночника встал на место. Сможете двигаться свободнее. Не стоит недооценивать дыхание по системе йоги.

Если боли в спине прошли, следует начинать укреплять позвоночник. Поможет поза "змеи". Лягте на пол лицом вниз. Вытяните ноги, держите стопы вместе, колени напрягите. Положите ладони на пол возле бедер, выдохните и поднимайте голову. Ладонями опирайтесь на пол, тяните туловище вверх до тех пор, пока все тело выше пояса не поднимется над полом. Следите, чтобы ноги не расходились, старайтесь не открывать рот. Держитесь в такой позе секунд 20, если можете - дольше. Повторите упражнение 2-3 раза. Плавно вернитесь в минувшую позу, обязательно отдохните и глубоко подышите.

gazeta.ua