Повторится ли метеоритный дождь на Урале?

Повторение метеоритного дождя на Урале «практически невозможно».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель начальник лаборатории РАН Дмитрий Бадюков в ходе заседания оперативного штаба в Москве.

«Повторной угрозы такой нет. Метеориты падают хотя и регулярно, но достаточно редко», - сказал Д.Бадюков.

По его словам, метеорит, который упал в Челябинской области, имел массу от 10 до 100 тонн.

Он отметил, что поражающим фактором была в первую очередь ударная волна, возникшая из-за метеорита.

«Загрязнения атмосферы боятся не нужно и повышения радиационного фона тоже боятся не нужно. Повторение такого случая практически невозможно», - сказал он.

В целом по России, по его словам, повторение такого явления маловероятно.

По данным МЧС, на данный момент за медицинской помощью обратился 571 один человек, из них 34 взрослых и 12 детей госпитализированы. 2 человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации.

По данным госадминистрации Челябинска, в больницы города за медицинской помощью обратились 725 человек, из них 159 детей.