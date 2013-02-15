Как понизить и повысить давление

Проблемы с давлением можно разделить на 2 категории: гипертониея (повышенное давление) и гипотония (низкое давление). Причины возникновения проблем с давлением до сих пор неизвестны. Чаще всего это постоянный стресс и нездоровый образ жизни жизни.

Повышенное давление (примерно от 160/95) подвергает опасности жизненно важные органы - мозг, сердце, почки - поэтому в каждом случае его нужно лечить у врача.

Однако помимо традиционных методов лечения колебаний давления, его можно достаточно быстро стабилизировать и народными методами (автор - целитель и специалист в народной медицине доктор Попов).

Как сбить давление

- Выжмите из клюквы сок, чтобы получилось 0,5 стакана, добавьте 0,5 стакана цветочного меда, перемешайте. Принимайте по чайной ложке три раза в день в течение 2 недель.

- На дно стакана положите столовую ложку кукурузной муки, залейте доверху горячей водой и оставьте на ночь. Утром натощак выпейте только воду (гущу не размешивайте).

- Сок лука смешать 1:1 с медом. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за час до еды. Курс лечения - 2 месяца.

- 20 г очищенного чеснока заварить стаканом кипятка, в закрытой стеклянной посуде настоять 6-8 часов. Отжать, осадок профильтровать, закрыть в стеклянной посуде пробкой.

- В стакан положить 20 г истолченного чеснока, смешать его со 100 г сахарного песка, долить до полного стакана крутым кипятком и хорошо размешать до растворения сахара, настоять 4-6 часов в темном теплом месте. Хранить в темном месте в закрытой посуде. Принимать перед едой по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Как повысить давление

- 1 столовую ложку цветочных корзинок пижмы обыкновенной настаивать 4 часа в 2 стаканах остуженной кипяченой воды в закрытом сосуде. Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день за 20 минут до еды.

- Заварить настой корней элеутерококка.

- Заварить настойка семян и плодов лимонника китайского.

- Употреблять побольше виноградного и гранатового сока.

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