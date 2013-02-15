Чем полезно шоколадное обертывание

Шоколадное обертывание раз в месяц делает лучанка Алина Говоруха. Для этого разводит теплой водой 100 гр какао.

"Можно воду заменить на подогретое оливковое масло, - говорит Алина. - Чтобы масса для обертывания была ароматной, добавьте четыре капли ванильного масла. Шоколадное обертывание делаю с 2009 года. Подруга раз повела с собой на спа-процедуры. Там впервые и попробовала такие обертывания . Расспросили у мастера, можно ли такое делать дома. Он за 50 гривен записал нам рецепт ".

Говорит, шоколадное обертывание стимулирует обмен веществ и улучшает настроение.

"Особенно помогает при зимней депрессии, - уверяет Алина. - Хороший запах улучшает настроение так же, как приятная музыка. Кожа после обертывания становится гладкой. Муж говорит, что после процедуры я пахну шоколадкой. Главное наносить шоколадную массу на кожу осторожно, чтобы ничего не замазать, потому что какао из простыни и полотенец трудно отстирать. Не используйте для обертывания уже готовый шоколад. К нему кондитеры добавляют ароматизаторы и примеси, которые могут вызвать аллергию ".

Делать шоколадное обертывание не советует людям с аллергией на какао, а также, если на коже есть отеки, раны или сыпь.

"Тогда лучше делать глиняные обертывания, - говорит лучанка. - Сухую косметическую глину достаточно развести с теплой водой до консистенции сметаны. Чтобы пахла, рекомендую добавить несколько капель апельсинового, лимонного или мятного масла. Это успокоит раздраженную кожу, очистит ее".

Не советует в домашних условиях делать маски для лица и обертывания всего тела с горчицей.

"Это единственный компонент, который может очень навредить, - уверяет Алина. - Сестра перед выпускным сделала маску из горчицы и меда. Лицо покраснело за 20 минут. Пошла такая аллергия, что вынуждены были вызвать скорую. Горчица очень сильно разогревает тело и усиливает кровообращение. Врач сказал, что маски и обертывания с горчицей могут навредить тем, у кого варикозное расширение вен. Если делать обертывания с горчицей на живот, то могут обостриться женские заболевания. Еще один опасный компонент - мед. Он может вызвать сильную аллергическую реакцию ".

Перед обертыванием в домашних условиях советует подготовить тело.

"Чтобы очистить кожу, примите теплую ванну. Можно сделать пилинг. В качестве скраба используйте морскую соль и молотый кофе", - говорит Алина.

gazeta.ua