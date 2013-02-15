Гранаты снижают голод

Гранаты богаты антиоксидантами. Теперь диетологи выяснили, что они еще и борются с приступами голода, пишет The Daily Mail. То есть регулярное потребление граната позволяет снизить остроту голода и усилить ощущение сытости.

Эффект граната проверили на группе из 29 добровольцев. Эксперимент Университет Королевы Маргарет проводил в течение трех недель. Кто-то ежедневно принимал плацебо, а кто-то - экстракт граната, содержавший кожуру, сердцевину и косточки.

Вторая группа в итоге съедала на 22% меньше и получала большее удовлетворение от пищи. Чувство голода снижалось на 12%, желание есть - на 21%, ощущение сытости усиливалось - на 16%, удовлетворение - на 15%. А пища казалась вкуснее.

Через три недели всем добровольцам предложили выпить по стакану гранатового сока перед тем, как преступить к еде. От участников требовалось фиксировать остроту голода и степень удовлетворение от пищи до еды и каждые 15 минут в течение 2 часов после приема пищи. Кстати, гранатовый сок также снижает давление и борется с инсулиновой резистентностью.