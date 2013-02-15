Цистит - зимняя болезнь

Около 30% женщин хотя бы раз в жизни болели циститом. Внизу живота боль и частое болезненное мочеиспускание. Зачастую из-за переохлаждения. Болеют как женщины так и мужчины. Женщины, в силу особенностей строения организма, чаще.

"Можно заболеть циститом и из-за переутомления, при недостаточной гигиене половых органов, нарушении опорожнения мочевого пузыря, но чаще из-за холода", - говорит врач-уролог Олег Байло.

Чаще всего заболевают при перепаде температур. Утром плюсовая, а вечером - мороз. Особенно в переходный зимне-весенний период и во время зимних потеплений. Главная опасность цистита - переход в хроническую форму при недолечивании.

"Не стоит самостоятельно принимать антибиотики, даже если раньше они помогли. Перенимать опыт друзей и знакомых, которые перенесли эту болезнь. У каждого свои причины возникновения заболевания, разное микробное поражение, сопутствующие недуги".

Основной метод лечения этого заболевания - антибактериальная терапия. Перед началом приема лекарств делают бактериальное исследование мочи. Часто симптомы цистита проходят уже на 3-4-й день лечения, но если прекратить прием лекарств раньше, чем назначил врач - 7-10 дней, возможен рецидив или привыкание микроорганизмов к антибиотику. Впоследствии придется принимать более сильные препараты.

При цистите важно соблюдать молочно-растительную диету без острых приправ, консервов, мясных отваров, алкоголя.

gazeta.ua