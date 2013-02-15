Магнитные бури в марте

В целом март порадует практически отсутствием магнитных бурь и достаточно спокойным состоянием магнитного поля. Но тем не менее, людям, страдающим метеочувствительностью, следует поберечься в такие дни:

- 1 и 2 марта можно ожидать слабые магнитные бури, магнитосфера спокойная.

- 25 марта с 6:00 до 9:00 ожидается слабая магнитная буря, состояние магнитного поля будет неустойчивым.

- Всё остальное время суток 25-го марта состояние магнитного поля будет средним.

- 26 марта с полуночи до 15:00 состояние магнитного поля будет спкойным. С 15-ти до полуночи — средним.

- Геомагнитная обстановка 25 и 26 марта в целом благоприятная.

Ну а если вы хотите поддержать организм в "бурные" дни марта, придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Завтрак в день магнитной бури лучше приготовьте плотный, с обилием белков. Это может быть отварная рыба, мясо или омлет. Кроме того, побалуйте себя на завтрак в день магнитной бури свежезаваренным кофе или чаем. Только они должны быть обязательно с сахаром и с добавлением молока.

- Если во время магнитной бури нужно поднять давление, положите в чашку кофе ломтик лимона. Он растворяет кофеин и тогда напиток действует на организм более жестко. А если вы гипертоник, то во время магнитной бури лучше всего в кофе добавить чуть–чуть (на кончике ножа) питьевой соды. Она сделает кофеин нерастворимым и на артериальном давлении напиток не отразится, но тонус поднимет.

- Постарайтесь во время магнитной бури спланировать день так, чтобы свести к минимуму работу на компьютере и как можно реже пользоваться мобильным телефоном.

- Повысьте бдительность: если готовите на кухне - осторожней с острыми и горячими предметами, если двигаетесь по улице – будьте более внимательны к проезжающим машинам и т.д.

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