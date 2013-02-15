В России упал метеорит: 150 человек обратились за медпомощью

Сегодня над Челябинской областью России упал метеорит.

Как передает РИА «Новости», в результате падения осколков космического объекта пострадали около 150 человек, среди них есть дети. На месте ЧП работают около 20 тысяч спасателей.

Никто из пострадавших не госпитализирован, сообщил начальник национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Владимир Степанов. "В настоящее время никто не госпитализирован. Амбулаторная помощь оказывается на месте", - сказал он.

Все школы в Челябинской области решено закрыть из-за метеоритного дождя, сообщил руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"В Челябинске сейчас минус 18 по Цельсию, а из-за метеорита в зданиях выбиты стекла. Поэтому принято решение закрыть школы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Челябинской, Тюменской, Свердловской областях и на северных территориях Казахстана прошел метеоритный дождь в виде болидов.

Власти утверждают, что радиационный фон в городе находится в норме.