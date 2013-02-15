Витамин К укрепляет сосуды

Витамин К необходим для образования в печени веществ, регулирующих свертываемость крови, укрепляет сосуды. Он помогает выводить из организма яды и токсины, поступающие с недоброкачественной пищей. Как и большинство витаминов, он содержится в продуктах питания.

Витамин К играет важную роль в образовании протромбина – вещества, отвечающего за механизм свертывания крови. Также он стимулирует мышечную деятельность, нормализует двигательную активность желудочно-кишечного тракта, регулирует работу почек, способствует нормальному обмену веществ в костях, соединительной ткани и предупреждает развитие остеопороза.

Витамин К существует в разных формах. В частности, К1, или филлохинон, имеется в растениях, К2 – менохинон – синтезируется в тонком кишечнике человека и поступает в организм с продуктами животного происхождения.

Наилучшим источником витамина К являются зеленые овощи. Так, в листовой капусте содержится до 500 мкг филлохинона на 100 г продукта, в шпинате – 350 мкг, в брокколи – 220 мкг, в кресс-салате – 200 мкг. Также витамином К богаты листья крапивы, щавель, спаржа, зеленые томаты, плоды шиповника, зеленый чай, злаки (пшеница, рожь, овес), грецкие орехи.

В значительно меньшем количестве витамин К присутствует в продуктах животного происхождения. В этом сегменте лучшие поставщики – свиная печень, козье молоко, яйца (желтки), сливочное масло, сыр. Очень малое содержание обнаруживается в говядине, свинине, ветчине, коровьем молоке.

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