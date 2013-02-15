Яичница из 3-х яиц - лучший завтрак для мужчин

Согласно данным, опубликованным в издании Nutrition Research, лучшим завтраком для мужчины является яичница из трех яиц. Это блюдо помогает быстро насытиться, а в обед после такого завтрака представители сильного пола съедают меньше. В целом после завтрака из яичницы мужчины потребляют в день на 400 калорий меньше.

Не так давно лондонские специалисты признали яичницу лучшим завтраком для всех, а ученые из Северной Каролины назвали лучшим завтраком для беременных женщин яичницу с беконом. Идеальным диетическим завтраком для женщин являются мюсли с молоком и йогурт.