Яичница из 3-х яиц - лучший завтрак для мужчин
09:12, 15 февраля 2013Зарубежные новости
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Помогает быстро насытиться
Согласно данным, опубликованным в издании Nutrition Research, лучшим завтраком для мужчины является яичница из трех яиц. Это блюдо помогает быстро насытиться, а в обед после такого завтрака представители сильного пола съедают меньше. В целом после завтрака из яичницы мужчины потребляют в день на 400 калорий меньше.
Не так давно лондонские специалисты признали яичницу лучшим завтраком для всех, а ученые из Северной Каролины назвали лучшим завтраком для беременных женщин яичницу с беконом. Идеальным диетическим завтраком для женщин являются мюсли с молоком и йогурт.
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