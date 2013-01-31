В России количество трудоспособных людей будет сокращаться

В России в ближайшее время ежегодно количество людей трудоспособного возраста будет сокращаться на 1 млн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на расширенном заседании правительства РФ, где обсуждаются основные направления его деятельности до 2018 года.

«Мы также должны иметь в виду серьезные долгосрочные вызовы, прежде всего, демографические. Это ожидаемое в ближайшие годы сокращение числа граждан трудоспособного возраста – до 1 миллиона человек в год и, напротив, увеличение числа неработающих граждан, детей и пенсионеров на одного работающего», - сказал В.Путин.

При этом он подчеркнул, что ситуация осложняется дефицитом квалифицированных кадров, причем данная проблема, по словам работодателей, становится одной из самых острых в стране.

Кроме того, В.Путин сообщил, что уровень безработицы в России сейчас беспрецедентно низкий – 5,4%. По его словам, это хорошо, но это также означает, что «свободных рук» в России практически нет.

«Развиваться можно только за счет качества. И потому инвестиции в человека, в его квалификацию, в повышение производительности труда, в обновление производств становится главнейшим источником экономического роста страны. Нужно не просто механически увеличивать количество рабочих мест, а создавать эффективные, следовательно – высокооплачиваемые рабочие места взамен старых», - подчеркнул он.

Президент считает, что в РФ необходимо таким образом выстроить систему непрерывного профессионального образования, чтобы она стала ресурсной базой для 25 млн современных рабочих мест.

В.Путин также отметил, что в таких условиях возрастает фактор мобильности рынка труда. «У граждан должны быть возможности переехать в тот регион, где есть интересные вакансии. Мы с вами прекрасно знаем и понимаем, что с этим у нас традиционно большие проблемы», - сказал Президент РФ.

Он поручил правительству подумать над тем, какие инструменты государственно-частного партнерства можно задействовать для комплексного обустройства таких новых центров экономического роста, в том числе речь идет о создании социальной инфраструктуры, о формировании цивилизованного, доступного рынка арендного жилья.