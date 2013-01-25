В квартире 36-летней женщины нашли замороженные трупы младенцев

В одной из минских квартир обнаружены трупы трех младенцев.

Об этом УНИАН сообщили в управлении Следственного комитета Беларуси по Минску.

«По факту убийства трех младенцев возбуждено уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство трех заведомо малолетних)», - говорится в сообщении.

Как сообщил официальный представитель УСК Беларуси по Минску Александр Герасимов, по предварительным данным судебно-медицинских экспертиз, исследуемые трупы являются внешне сформированными доношенными младенцами. По половой принадлежности один из них является мальчиком, двое – девочками.

Назначен комплекс специальных исследований, направленных на определение их биологической принадлежности к конкретным родителям, установление того, мертвыми или живыми они были рождены.

«У следствия определены конкретные направления работы по имеющимся версиям. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия и иные следственные действия», - отметили в УСК Беларуси по Минску.

Неожиданную находку сделал вечером 22 января 41-летний минчанин, придя в квартиру умершей от рака сожительницы, чтобы навести там порядок. В морозильнике в квартире скончавшейся 19 января 36-летней женщины он нашел предположительно труп младенца, о чем сообщил во Фрунзенское РУВД столицы.

«При тщательном осмотре следственно-оперативная группа нашла в морозильнике три подобных образца. Была назначена судебно-медицинская экспертиза. Сказать сразу, что именно обнаружено – мертвые младенцы или человеческие эмбрионы, эксперты не смогли, так как образцы были заморожены», - подчеркнули в УСК Беларуси по Минску.

Как сообщил на пресс-конференции в Минске председатель Следственного комитета Валентин Шаев, судебно-медицинскую экспертизу удалось провести только 24 января.

«Исследование показало, что найденные – это предположительно один мальчик и две девочки. Дети доношенные. Высказано мнение о том, что они родились мертвыми, задохнувшись в утробе матери», - сказал председатель СК Беларуси.