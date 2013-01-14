В Китае из-за схода оползня погибли 42 человека

Жертвами схода оползня на юго-западе Китая стали 42 человека. Такие данные со ссылкой на агентство Синьхуа передает

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Трагедия произошла в уезде Чжэньсюн провинции Юньнань. Сообщается, что мощный грязевой поток накрыл жилые строения 16 семей деревни Гаопо. К настоящему моменту подтверждена гибель 42 человек, еще 2 получили ранения. Точное число жителей, оказавшихся под завалами разрушенных домов, пока не известно. На месте схода оползня продолжаются поисково-спасательные работы.

В связи со случившимся зампредседателя КНР Си Цзиньпин, а также глава правительства Вэнь Цзябао потребовали от соответствующих служб сделать все возможное для спасения людей, предотвратить повторные сходы оползней и эвакуировать пострадавших жителей из опасного района.