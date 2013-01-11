В Шотландии придумали новый способ борьбы с алкоголизмом

В Шотландии выпущено новое приложение для мобильных устройств - Drinking Mirror, созданное специально для женщин. Оно наглядно демонстрирует пагубное воздействие алкоголя на красоту. Об этом сообщается на сайте правительства Шотландии, пишет сайт directpress.ru.

Принцип работы приложения прост - пользовательнице предлагается загрузить в мобильное устройство свою фотографию и указать количество стаканов спиртного, употребляемых в неделю (под "одним стаканом" программа понимает 175 мл спиртного).

После ввода данных, программа продемонстрирует, как будет выглядеть женщина через десять лет, если не избавиться от пагубной привычки или хотя бы не сократит количество употребляемых спиртных напитков. По словам представителей Министерства здравоохранения Шотландии, краснота, одутловатость и прочие характерные для пьющих людей изменения внешности должны ужаснуть представительниц прекрасного пола и заставить их задуматься.

Источник отмечает, что приложение Drinking Mirror совместимо с устройствами под управлением Android 2.2 и выше. До марта его можно будет загрузить совершенно бесплатно.

Согласно статистике, в течение последних 20 лет количество смертей среди жительниц Шотландии в возрасте 30-44 лет, злоупотребляющих алкоголем, выросло в два раза, а число смертей от цирроза печени - в три.

Ранее сообщалось, что британские ученые из Ливерпульского университета создали компьютерную программу для лечения пьющих людей. Она помогает снизить потребление алкоголя.

Отметим, что Украина теряет ежегодно свыше 40 тыс. жизней по причине алкоголя. Это, в частности, около 8 тыс. отравлений алкоголем, примерно 8 тыс. кардиопатий, а также другие причины смерти, причиной которых становится алкоголь - различные заболевания, а также несчастные случаи из-за употребления алкоголя: к примеру, курение в постели в нетрезвом состоянии и, как следствие, пожар, различные ДТП по причине вождения или появления на проезжей части в нетрезвом виде и др.

korzonews.info