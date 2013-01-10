При аварии парома в Нью-Йорке пострадало 85 человек

Число пострадавших при аварии парома в нью-йоркском районе Нижний Манхэттен достигло 85 человек, в их числе те, кому помощь была оказана на месте.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN, по данным медиков, к настоящему времени в критическом состоянии находится один человек.

Скоростной паром Seastreak Wall Street, доставляющий пассажиров из Нью-Джерси в финансовый район Уолл-стрит, врезался в пирс номер 11 на реке Ист-Ривер при швартовке. На борту судна находились 326 пассажиров. Почти все пассажиры парома - сотрудники финансовых учреждений, которые ехали утром на работу.