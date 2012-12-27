Новое правительство Японии возродит ядерную энергетику

Новое правительство Японии пересмотрит планы своих предшественников по поэтапному отказу от ядерной энергетики к 2040 году.

Новый министр торговли и промышленности Тосимицу Мотэги заявил, что разрешит возобновить производство ядерной энергии, если реакторы будут признаны безопасными независимыми экспертами в этой области, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В прошлом году после аварии на АЭС Фукусима-1, пострадавшей в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами, прежнее правительство призвало к полному отказу от ядерной энергии.

В мае этого года все ядерные реакторы на японских АЭС были заглушены - после проведенных проверок и массовых демонстраций протеста, а месяц спустя запущены вновь.

Источник: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2012/12/121227_rn_japan_zero_energy.shtml