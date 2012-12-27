В Индии работники чайной плантации сожгли своего начальника

Сотни рабочих чайной плантации в штате Ассам на северо-востоке Индии подняли бунт после продолжавшегося две недели спора с руководством. В среду вечером они подожгли дом своего начальника, который вместе с женой погиб в огне.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, по словам полиции, поводом для насилия послужило требование к нескольким рабочим покинуть занимаемое ими жилье.

Местные власти заявляют, что уже задержаны трое подозреваемых в поджоге.

По словам чиновников штата, около 700 работников плантации в среду вечером окружили дом менеджера и подожгли его. Они также сожгли два принадлежавших начальнику автомобиля.

Как выяснилось, спор между погибшим начальником плантации и рабочими продолжался две недели. Два года назад у погибшего уже возникали проблемы с рабочими на двух плантациях, которыми он владел ранее.

В тот раз работники плантации подожгли его чайную фабрику после того, как он предположительно открыл стрельбу по толпе, собравшейся возле его дома в знак протеста против нападения на одну из местных жительниц.

Индийский штат Ассам по праву называется "чайным". Там сосредоточена половина всего чайного производства страны.

За последние годы разъяренные работники плантаций в Ассаме уже на раз нападали на свое начальство.

bbc.co.uk