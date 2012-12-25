Найдена самая грязная часть человеческого тела

Даже внешне совершенно чистая кожа может содержать на себе полчища микроорганизмов – в том числе и опасных, заявили врачи.

Судя по результатам исследования, которое провели ученые из университета штата Северная Каролина (США), люди еще очень плохо осведомлены о собственном теле. Даже тем, кто ежедневно принимает душ, оно может преподнести неприятный сюрприз.

Исследователи из Северной Каролины собрали мазки микрофлоры из пупков 500 взрослых мужчин и женщин и высеяли их в лабораторных чашках. Проверка показала, что в пупках участников эксперимента обитают бактерии, принадлежащие к 2 368 видам, причем из этого числа 1 458 штаммов оказались ранее неизвестными науке.

По словам ученых, большинство бактерий, обитающих на теле человека, — безобидны, однако в мазках, взятых из пупка, встречались еще и опасные штаммы клостридий, а также стафилококка. Кроме того, среди микроорганизмов оказались и такие, которые явились настоящей загадкой для ученых. В одном из мазков, например, были выявлены бактерии Marimonas, которых ранее обнаруживали только в океанских глубинах. В другом случае в пупке молодой американки исследователи обнаружили микробы, характерные только для почвы определенной местности Японии. «Наши пупки являются настоящим тропическим лесом населенным многочисленными обитателями», – цитирует одного из авторов исследования профессора Роба Дунна «Здоровье Украины». Вывод: необходимо ежедневно мыть с мылом не только интимные части тела, но и область пупка.

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