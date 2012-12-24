Чем вредны быстрые системы похудения?

"Быстрые системы похудения обещают 10-15 килограммов. - Объясняет столичный диетолог 49-летний Борис Скачко. -Чаще всего это средства, которые уменьшают аппетит и нарушают пищеварение - слабительное, мочегонное. Они снижают вес, но не лечат ожирение. Канцерогены не выводятся и бьют по здоровым клеткам. Человек высыхает, теряет влагу, но не худеет. Если улучшить пищеварение, то не только худеет, но и омолаживается. "

Одновременно зародыши пшеницы улучшают работу печени, чтобы она выводила канцерогены, накопленные в жировой ткани.

"Так можно потерять два-три килограмма в месяц. И делать так три-четыре месяца. Один человек за полгода сбросил 17 килограммов из 120. Ему под 50, офисный работник, работа сидячая. Набрал вес неправильным питанием. Ел раз-два в день, в основном на ночь. Одновременно развилось жировое перерождение печени. Это часто бывает, когда неправильно худеют. Я рекомендовал есть 4-5 раз в день, добавить овощей, фруктов, правильно сочетать с мясом, рыбой, кашами. Надо не стрелку весов сбить , а оздоровиться."

Если очистить организм, работоспособность повышается. Людям становится лучше.

"У многих полных выпадают волосы. Когда улучшают свой рацион - перестают. Волос живет от нескольких месяцев до трех лет. Люди лысеют из-за повышения токсинов в крови. Когда улучшается работа печени и почек, нет проблем с кровью - и волосы дольше живут. Тогда будет пышная шевелюра. Чтобы меньше секлись, в пищу добавляют зародыши пшеницы. "

gazeta.ua