В Сомали освобождены заложники, захваченные пиратами 3 года назад

22 заложника, которые были захвачены сомалийскими пиратами три года назад, освобождены в результате операции вооруженных сил, заявили власти полуавтономного сомалийского региона Пунтленд.

Заложники, по всей видимости, перенесли пытки и болезни, говорится в заявлении военных, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Морские подразделения вооруженных сил сомалийского региона начали операцию по вызволению пленников и их судна еще две недели назад.

За последние два года случаев пиратского захвата судов и экипажей возле африканского побережья стало гораздо меньше.Отпор разбойникам дают частные охранные фирмы, нанимаемые судовладельцами. Также улучшилась координация действий морских военных патрулей.

Однако сомалийские регулярные армейские части редко проводят операции, подобные этой.

Судно "Айсберг 1", шедшее под флагом Панамы, было захвачено у берегов Йемена в 2009 году. Корабль с экипажем пираты держали неподалеку от деревни Гараад в прибрежной области Мудуг. Военные моряки Пунтленда окружили базу пиратов 10 декабря.

Как заявляют власти региона, бои с пиратами шли две недели, пока не удалось освободить 22 человека, которых держали заложниками на судне.

Несколько пиратов были убиты при перехвате моторной лодки, которая везла оружие и припасы на захваченный корабль.

"Два года и девять месяцев плена сказались на заложниках - заметны следы физических пыток и болезней, - сказано в официальном заявлении властей Пунтленда. - Им обеспечено усиленное питание и медицинская помощь".

Источник: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/12/121223_somali_hostages_freed.shtml