Самой здоровой нацией планеты являются японцы

Согласно масштабному исследованию здоровья жителей планеты Global Burden of Disease Study (GBD) 2010, итоги которого опубликованы в последнем номере журнала The Lancet, лидером среди 187 стран мира по показателю ожидаемой продолжительности здоровой жизни также, как и на протяжении последних 20 лет, оказалась Япония, причем она возглавила рейтинг по этому показателю как среди женского, так и среди мужского населения.

Об этом сообщают Медновости.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (healthy life expectancy, HALE) означает количество лет с относительно хорошим состоянием здоровья, на которое может рассчитывать человек, и оценивается, исходя из средних показателей уровня смертности, возраста, ее причин, уровня заболеваемости для каждой возрастной категории и других связанных статистических данных по населению страны.

По результатам GBD, в 2010 году среднемировой показатель HALE при рождении для мальчиков составлял 58,3 года, а для девочек - 61,8 лет. Что касается ранжирования по странам мира, то самый низкий показатель HALE - 27,9 лет для мальчиков и 37,1 для девочек - оказался у жителей Гаити, а самый высокий - 68,8 для мальчиков и 68,8 для девочек - у граждан Японии.

В топ-10 самых здоровых стран мира, вслед за Японией, вошли, в мужском рейтинге - Сингапур, Швейцария, Испания, Италия, Австралия, Канада, Андорра, Израиль и Южная Корея, в женском - Южная Корея, Испания, Сингапур, Тайвань, Швейцария, Андорра, Италия, Австралия, Франция. США разделили 29 место по мужскому показателю HALE с Норвегией и 33 место по женскому показателю HALE - с Эстонией. Россия в сводном рейтинге HALE заняла 97 место.

"Трудно однозначно сказать, что делает население одной страны здоровее, чем другой, - цитирует ABCNews комментарий одного из ведущих авторов исследования, профессора Джошуа Сэломона (Joshua Salomon) из Гарвардского университета. - Скорее всего, речь идет о комбинации таких факторов как генетика, привычная диета, традиционный образ жизни".

Одна из основных мировых тенденций, выявленная GBD - увеличение продолжительности жизни людей с серьезными заболеваниями. Среди основных причин нетрудоспособности населения планеты, по данным GBD, лидируют различные психические и поведенческие расстройства (почти четверть случаев), патологии опорно-двигательного аппарата и эндокринные заболевания, в первую очередь диабет. При этом женщины, в среднем, дольше мужчин живут с болезнями - 11 с половиной лет против 9,2 лет. Как отметил один из авторов исследования, профессор Кристофер Мюррей из Вашингтонского университета, "мы переходим у миру, в котором доминирующей проблемой, в противовес преждевременной смерти, становится нетрудоспособность населения".

Что касается продолжительности жизни, то, согласно данным GBD, за последние 40 лет этот показатель вырос во всех без исключения регионах Земли, включая самые бедные, то есть те, в которых отмечены самые высокие показатели заболеваемости ВИЧ, туберкулезом и малярией. Так, в 2010 году по сравнению с 1990 годом число людей в мире, скончавшихся в возрасте старше 70 лет, увеличилось почти на 10 процентов. При этом наблюдается постоянное снижение уровня детской смертности - с 1970 года этот показатель снизился почти на 60 процентов.

Global Burden of Disease Study 2010 - совместный проект Вашингтонского университета, Всемирной организации здравоохранения, Гарвардского университета, Университета Джонса Хопкинса и Университета Квинсленда, финансируемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс и призванный выявить глобальные тенденции, происходящие в состоянии здоровья населения Земли. В проекте задействованы 486 ученых из 302 научных учреждений 50 стран. Первый доклад GBD был опубликован в начале 1990-х годов.

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