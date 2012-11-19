Как делать ингаляции

С наступлением холодов все чаще у нас появляются простудные заболевания. Бороться с ними необходимо при первых же симптомах. И наиболее эффективным методом является простое народное средство - ингаляция. Эта методика знакома нам с детства, так почему же ее игнорировать, предпочитая таблетки да порошки?

Ингаляция - это простой и эффективный способ, который применяется в комплексе лечения простудных заболеваний. Семейный врач Елена Соколовская рассказала lady.tochka.net, как лучше сделать ингаляцию в домашних условиях.

Ингаляции показаны при воспалении миндалин, ротовой полости, трахеитах, насморке и ОРВИ. Противопоказанием для ингаляции является повышенная температура. Если температура поднялась хотя бы до 37, то тепловые ингаляции лучше отложить. Периодичность процедуры - 2-6 раз в день, в среднем по 10-15 минут. Ингаляции обязательно проводить с теплой водой. Ни в коем случае не стоит использовать слишком горячую воду, иначе можно получить ожог слизистой оболочки.

При насморке старайтесь дышать носом, выдыхать ртом, а при заболеваниях трахеи и бронхов - вдохните ртом, задержите дыхание на 2-3 секунды и выдохните через нос. После процедуры в течение часа воздержитесь от разговоров, курения и в ближайшие полчаса не выходите на холодный воздух.

Устройства и оборудование для ингаляции:

Подручные средства. Если под рукой нет ингалятора, можно использовать для ингаляции широкую кастрюлю. Для большей эффективности процедуры голову накрывают полотенцем. Такой «домашний» способ ингаляции очень популярен, однако он имеет свои недостатки. В первую очередь такие тепловые процедуры опасны для гипертоников. При ингаляциях под полотенцем распаривается лицо, кровь приливает к сосудам. В результате возникает риск повышения давления.

Традиционные ингаляторы. Избежать опасностей теплового воздействия на организм поможет аптечный ингалятор. Этот вариант, пожалуй, самый удобный и недорогой. Купить простой пластмассовый ингалятор можно за 25-30 гривен в любой аптеке. Его конструкция позволяет сделать ингаляцию более приятной и снизить тепловое воздействие.

Современные устройства. Научный прогресс не стоит на месте, и в продаже появились ультразвуковые ингаляторы. Они стоят в среднем от 500 до 2000 грн. Их основное отличие от обыкновенных ингаляторов в том, что они образуют аэрозоль из лекарственных препаратов и таким образом могут проникать не только в верхние дыхательные пути, но и дальше. Единственная особенность - в ультразвуковых ингаляторах нельзя использовать все растворы, содержащие эфирные масла, настойки и отвары трав, в аптеке вы найдете много специальных препаратов для таких ингаляторов.

Растворы для ингаляции:

Лекарственные травы. Самым популярным средством для ингаляции, которым пользовались еще наши бабушки, являются отвары трав. Такая процедура безвредна и может быть использована даже беременными и детьми. Выбор лекарственных трав очень широкий. Можно дышать над парами воды, заваренной на ромашке, мяте, чабреце, шалфее, цветах календулы, одуванчика и т. д.

Фитокомпозиции. Добиваясь наиболее эффективного соотношения лекарственных трав, фармацевты разработали специальные фитокомпозиции для ингаляций. Они продаются в каждой аптеке.

Растворы. Кроме травяных настоев в некоторых случаях используют также щелочные ингаляции с содой или Боржоми. Такие процедуры показаны при воспалении миндалин, ротовой полости, трахеитах или охрипшем голосе. Для этого в ингалятор надо залить минеральную воду, желательно Боржоми.

Отхаркивающие препараты. Мало кто знает, что отхаркивающие препараты эффективно принимать внутрь не только в формате микстуры или таблеток, но и проводить ингаляции с этими медикаментами. Например, для отхаркивающих средств необходима следующая концентрация раствора: по 10-20 капель или по ½ - 1 чайной ложке на стакан теплой воды.

Хотя ингаляции считаются одним из самых безопасных методов лечения, не забудьте проконсультироваться с доктором перед началом процедур на предмет противопоказаний и интенсивности лечения. Будьте здоровы!

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