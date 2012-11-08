Во Франции легализированы однополые браки

Правительство Франции сегодня одобрило законопроект о легализации однополых браков и предоставлении таким парам права на усыновление детей.

Как передает радио «Свобода», Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что если такой закон будет принят парламентом, это будет означать «прогресс не только для отдельных граждан, но и для общества в целом».

Пока во Франции для однополых пар разрешено так называемое «гражданское партнерство».

Правая оппозиция, а также религиозные организации различного толка выступили против законопроекта.

Национальное собрание Франции рассмотрит этот документ в январе.

svobodanews.ru