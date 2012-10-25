Какие гормоны предсказывают рака за несколько лет до диагноза

Если хотите узнать не разовьется ли у вас рак груди через 20 лет, просто сдайте кровь на анализ, пишет The Telegraph. Медики установили: женщины, у которых сильно повышены определенные половые гормоны, в два раза чаще сталкиваются с раком.

Итак, опасаться стоит тем, у кого повышен эстроген, тестостерон и дегидроэпиандростерон. Данный анализ можно использовать вкупе с другими методами диагностики, включая оценку семейной истории.

Авторами новой методики выступили сотрудники Гарвардской медицинской школы и Женского госпиталя Бригама. К своим выводам они пришли после того, как проанализировали данные 800 женщин, получивших диагноз "рак" с 1989 по 2002 год. Само исследование началось в 1989 году, и на тот момент все женщины прошли менопаузу.

Анализы крови брались в начале и в конце изыскания. Еще кровь забиралась примерно у 1600 женщин без рака. Так, женщины попавшие в верхние 25% списка по концентрации гормонов, на 50-107% чаще заболевали по сравнению с женщинами из 25% в конце списка.

Еще ученые установили, что высокая концентрация гормонов повышала вероятность наличия агрессивной формы рака, провоцирующей рецидив или смерть. А отдельные гормоны были тесно связаны с определенными типами рака. К примеру, высокий уровень эстрадиола и тестостерона соответствовал гормон-рецептор-положительному раку.

Меддэйли