Молочные продукты снижают качество спермы?

Молодые люди, съедающие в день больше трех порций сыра, могут в перспективе стать бесплодными, предупреждает The Daily Mail со ссылкой на работу гарвардских ученых.

По словам специалистов, жирный молочный продукт значительно снижал качество спермы. Помимо сыра, аналогичный эффект производят и другие молочные продукты. В частности, одна порция была эквивалентна одной унции сыра (28 граммам), чайной ложке сливок, ложке мороженого или стакану цельного молока.

Судя по всему, на фертильность влияют женский гормон эстроген, содержащийся в молоке. Также, возможно, виноваты пестициды, тяжелые металлы и хлорсодержащие вещества. Об этом говорит исследование, посвященное сравнению рациона 189 мужчин 19-25 лет. Все мужчины регулярно тренировались и не страдали от лишнего веса.

Однако тот, кто ел более трех порций жирных молочных продуктов в день, имел на 25% хуже качество спермы. Но отказываться полностью от молочных продуктов не следует. Снижение фертильности не всегда приводит к бесплодию, и даже при невысоком качестве спермы можно зачать ребенка.

Меддэйли